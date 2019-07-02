Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь

За день до главного официального праздника страны Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления.

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Во вторник днем на территории республике ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер юго-западный, западный порывистый (в некоторых районах – сильный порывистый). Максимальная температура воздуха +20..+26°C.

В столице вероятность дождя, по прогнозам Белгидромета, составляет всего 5-10%. Столбик термометра покажет в течение суток: