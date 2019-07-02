Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь

/ Общество
Просмотров: 524

За день до главного официального праздника страны Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

Во вторник днем на территории республике ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер юго-западный, западный порывистый (в некоторых районах – сильный порывистый). Максимальная температура воздуха +20..+26°C.

В столице вероятность дождя, по прогнозам Белгидромета, составляет всего 5-10%. Столбик термометра покажет в течение суток:

  • утром +15..+17°C;
  • днем +22..+24°C;
  • вечером +16..+18°C.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные