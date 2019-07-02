Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь
За день до главного официального праздника страны Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления.
Во вторник днем на территории республике ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер юго-западный, западный порывистый (в некоторых районах – сильный порывистый). Максимальная температура воздуха +20..+26°C.
В столице вероятность дождя, по прогнозам Белгидромета, составляет всего 5-10%. Столбик термометра покажет в течение суток:
- утром +15..+17°C;
- днем +22..+24°C;
- вечером +16..+18°C.