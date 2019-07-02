Минское метро 3 июля будет работать по особенному графику

Свою лепту в праздничное настроение минчан и гостей столицы попытается внести Минский метрополитен.

В подземке сообщили, что в связи с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, будет изменена работа метро.

Так, как отмечается, двери вестибюлей будут открыты с 05:30 (третьего июля) до 01:30 (четвертого июля). Вход будет закрыть в 01:00, а станции «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» – в 01:10).

Как сообщили в метрополитене, с 09:00 до 19:00 интервал движения составов составит четыре минуты, а с 19:00 до 00:30 – три минуты (с 00:30 до 01:30 – 4-8 минут).

Напомним, вплоть до окончания праздничных мероприятий будут запрещены парковки на шести участках в районе проспекта Победителей.