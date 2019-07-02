Температура воздуха 1 июля превысила 36°C — впервые после августа 2015-го

Первый день июля стал самым жарким не только в нынешнем году, но и за период после августа 2015 года, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

В Брагине воздух прогрелся до 36,4 градуса тепла. Побит температурный рекорд дня, составлявший 33,4 градуса (в Бресте 1 июля 2012 года). В самом Брагине прежний экстремум превышен на 4,7 градуса (отмечен в 2016 году). Кроме того, в этом райцентре Гомельской области обновился рекорд июля за весь период метеонаблюдений (было 35,5 градуса 22 и 26 июля 2010 года).

Среди областных центров теплее всего было в Могилеве — 35,9. Здесь также пал рекорд не только дня (30,2 в 2016-м), но и месяца (34,3 23 июля 2010 года).

В Бресте максимум дня превышен на 2,1 градуса — 35,5, в Витебске — также на 2,1 — 32,5 (30,4 в 1997 году), в Гомеле — на 4,9 — 35,5 (30,6 в 2016-м).

В Минске было 32,3, и здесь тоже перекрыт рекорд дня (31,8 в 2016 году).

Рекорд июля для всех страны за весь период метеонаблюдений составляет 37,9 градуса выше нуля (29 июля 1936 года в Лельчицах, 30 июля того же года в Гомеле). Последний раз до 36 градусов воздух в июле прогревался в 2010 году (36,2 — 23 июля в Жлобине, 36 — 27-го в Костюковичах). Помимо 1936-го и 2010-го июльская температура на этой и выше отметках фиксировалась в 1904, 1959, 1960, 1994, 2001 и 2007 годах.

В июне нынешнего года температурные рекорды обновлялись 18 дней (с 4 по 17 июня, 20, 21, 26 и 30 июня). В некоторых городах, включая Минск и Могилев, обновились рекорды месяца.

2 июля, по прогнозу синоптиков, будет не выше 26 градусов. Затем температура понизится еще.

Во вторник днем на территории республике ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут дожди, прогремят грозы.