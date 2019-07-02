Непогода в Беларуси: без света остаются полтысячи населенных пунктов

В Беларуси из-за непогоды без электроснабжения остаются около полутысячи населенных пунктов.

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По оперативным данным МЧС, вследствие порывов ветра (до 29 м/с) 1 июля в Беларуси пострадал 51 населенный пункт в Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской и в Могилевской областях.

Повреждены кровли 19 жилых домов, 2 хозяйственных построек, 2 объектов соцкультбыта, одного производственного и 99 сельскохозяйственных зданий.

Зафиксированы 446 случаев падения деревьев, повреждены 25 автомобилей: в Брестской (67 случаев, 17 автомобилей), в Гомельской (318 случаев), в Гродненской (7 случаев, 1 автомобиль), в Могилевской (43 случая, 5 автомобилей) областях и в Минске (11 случаев, 2 автомобиля). В гомельском районе задерживалось движение — на 1 час 16 минут (Гомель-Кравцовка).

По данным МЧС, пострадавших нет, проводятся работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 1.216 населенных пунктов (в том числе в Иваново Брестской области, Брагине, Лоеве, Хойниках и Ельске Гомельской области), 311 сельскохозяйственных зданий и 5.728 трансформаторных подстанций.

Для ликвидации последствий привлекались генераторы МЧС, Белэнерго и других организаций.

С 22:07 до 23:40 приостанавливался технологический процесс на ОАО «Гомельский завод «Центролит». Для обеспечения электроснабжения был направлен дизель-генератор МЧС. В период с 18:00 до 20:00 в результате отключения электроснабжения произошла остановка насосов водозаборов в Брагине, Лоеве, Хойниках и Ельске. Отключения устраняются 197 аварийными бригадами.

По состоянию на 06:00 2 июля без электроснабжения оставались 516 населенных пунктов.

Напомним, второго июля Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления.