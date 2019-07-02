В Беларуси существенно подорожают услуги железной дороги

/ Экономика
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В целях «повышения окупаемости и сокращения убыточности» на Белорусской железной дороги будут повышены услуги, предоставляемые для пассажиров.

Как сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, постановлением №50 от 17 июня предусматривается повышение тарифов на следующие регулируемые услуги железнодорожных вокзалов:

  • оформление билетов на проезд;
  • переоформление билетов на проезд в день отправления поезда;
  • бронирование мест;
  • оформление возврата платежей за неиспользованный билет.

Отмечается, что тарифы увеличатся на 20,0-36,4 процента.
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Тэги: МАРТ БЖД

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