В Беларуси существенно подорожают услуги железной дороги

В целях «повышения окупаемости и сокращения убыточности» на Белорусской железной дороги будут повышены услуги, предоставляемые для пассажиров.

Как сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, постановлением №50 от 17 июня предусматривается повышение тарифов на следующие регулируемые услуги железнодорожных вокзалов:

оформление билетов на проезд;

переоформление билетов на проезд в день отправления поезда;

бронирование мест;

оформление возврата платежей за неиспользованный билет.

Отмечается, что тарифы увеличатся на 20,0-36,4 процента.