В Беларуси существенно подорожают услуги железной дороги
В целях «повышения окупаемости и сокращения убыточности» на Белорусской железной дороги будут повышены услуги, предоставляемые для пассажиров.
Как сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, постановлением №50 от 17 июня предусматривается повышение тарифов на следующие регулируемые услуги железнодорожных вокзалов:
- оформление билетов на проезд;
- переоформление билетов на проезд в день отправления поезда;
- бронирование мест;
- оформление возврата платежей за неиспользованный билет.
Отмечается, что тарифы увеличатся на 20,0-36,4 процента.