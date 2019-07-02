Дело анархиста Полиенко передано в прокуратуру для направления в суд

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Расследование уголовного дела активиста анархического движения Дмитрия Полиенко завершено. Дело передано в прокуратуру для направления в суд, сообщила БелаПАН официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Фото из архива

«Ему инкриминировано несколько составов: особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 УК), осквернение сооружения и порча имущества (ст. 341) и разжигание социальной вражды (ч. 1 ст. 130), — сказала Гончарова. — Он находится под стражей. Ранее санкционированная прокурором мера пресечения актуальна».

По ее словам, в отношении обвиняемого проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза: «Согласно заключению эксперта, в период, относящийся к инкриминируемым деяниям, он не страдал каким-либо расстройством и мог сознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими».

Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта по подозрению в совершении особо злостного хулиганства.

«По данным следствия, 13 марта около 20 часов на лестничной площадке одного из домов по улице Гурского в Минске неустановленное лицо в ответ на замечание мужчины о курении в подъезде распылило ему в лицо газ из газового баллончика, — ранее сообщила БелаПАН Гончарова. — Сотрудниками милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления 20 марта был задержан Дмитрий Полиенко. Он допрошен, по месту его жительства проведен обыск. В настоящее время с задержанным проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается».

5 апреля Полиенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. «Все эпизоды противоправной деятельности, которые в настоящее время установлены в его отношении, соединены в одном производстве. Продолжается расследование», — сказала Гончарова.

Обвинение по ст. 341 УК Полиенко предъявлено за нанесение граффити на здание на улице Охотской в Заводском районе Минска. 23 января 2019 года СК возбудил уголовное дело за нанесение граффити. Фигурантами этого дела кроме Полиенко являются Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева.
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Тэги: дело Полиенко Персона: Юлия Гончарова Дмитрий Полиенко

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