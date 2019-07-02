Доллар растет второй день подряд

/ Экономика
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Американская валюта продолжает демонстрировать рост на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Второй день подряд доллар растет. Этим утром плюс составляет 0,0006 пункта – 2,0448 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты падают:

  • евро на 0,0048 пункта – 2,3101 белорусского рубля;
  • российский рубль на 0,0015 пункта – 3,2372 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее Naviny.by писали, что средний курс наличного доллара за первое полугодие снизился на 6,02% (с 2,1730 до 2,0421 белорусского рубля). 
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Тэги: валюта

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