Динамика сохраняется: в Беларуси продолжают увольнять больше, чем принимать на работу

По данным Национального статистического комитета, в мае 2019 года в Беларуси было уволено 59.659 человек, принято на работу — 46.368. Таким образом, уволено на 13.291 больше, чем трудоустроено.

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В январе текущего года соотношение между принятыми и уволенными составляло 93,1%, в феврале — 99,5%, марте — 89,9%, апреле — 77,9%, мае — 77,7%.

В мае 2019 года больше всего работников было уволено:

в промышленности — 12.507 (в том числе в обрабатывающей — 10.281),

оптовая и розничная торговля — 9.885,

образование — 8.229),

сельское, лесное и рыбное хозяйство — 7.904,

строительство — 5.449,

сфера здравоохранения и оказания социальных услуг — 4.586,

транспорт — 2.788,

сфера творчества, спорта, развлечений и отдыха — 1.674,

энергетика — 1.654,

сфера гостиничных услуг и общественного питания — 1.248,

администрирование — 1.091,

наука — 1.005,

отрасль информации и связи — 981,

финансы и страхование — 918.

За 2018 год было уволено 715.436 человек, принято на работу — 673.447. Уволено на 41.989 больше, чем трудоустроено.