Динамика сохраняется: в Беларуси продолжают увольнять больше, чем принимать на работу
По данным Национального статистического комитета, в мае 2019 года в Беларуси было уволено 59.659 человек, принято на работу — 46.368. Таким образом, уволено на 13.291 больше, чем трудоустроено.
В январе текущего года соотношение между принятыми и уволенными составляло 93,1%, в феврале — 99,5%, марте — 89,9%, апреле — 77,9%, мае — 77,7%.
В мае 2019 года больше всего работников было уволено:
- в промышленности — 12.507 (в том числе в обрабатывающей — 10.281),
- оптовая и розничная торговля — 9.885,
- образование — 8.229),
- сельское, лесное и рыбное хозяйство — 7.904,
- строительство — 5.449,
- сфера здравоохранения и оказания социальных услуг — 4.586,
- транспорт — 2.788,
- сфера творчества, спорта, развлечений и отдыха — 1.674,
- энергетика — 1.654,
- сфера гостиничных услуг и общественного питания — 1.248,
- администрирование — 1.091,
- наука — 1.005,
- отрасль информации и связи — 981,
- финансы и страхование — 918.
За 2018 год было уволено 715.436 человек, принято на работу — 673.447. Уволено на 41.989 больше, чем трудоустроено.