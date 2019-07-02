Динамика сохраняется: в Беларуси продолжают увольнять больше, чем принимать на работу

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По данным Национального статистического комитета, в мае 2019 года в Беларуси было уволено 59.659 человек, принято на работу — 46.368. Таким образом, уволено на 13.291 больше, чем трудоустроено.

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В январе текущего года соотношение между принятыми и уволенными составляло 93,1%, в феврале — 99,5%, марте — 89,9%, апреле — 77,9%, мае — 77,7%.

В мае 2019 года больше всего работников было уволено:

  • в промышленности — 12.507 (в том числе в обрабатывающей — 10.281),
  • оптовая и розничная торговля — 9.885,
  • образование — 8.229),
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство — 7.904,
  • строительство — 5.449,
  • сфера здравоохранения и оказания социальных услуг — 4.586,
  • транспорт — 2.788,
  • сфера творчества, спорта, развлечений и отдыха — 1.674,
  • энергетика — 1.654,
  • сфера гостиничных услуг и общественного питания — 1.248,
  • администрирование — 1.091,
  • наука — 1.005,
  • отрасль информации и связи — 981,
  • финансы и страхование — 918.

За 2018 год было уволено 715.436 человек, принято на работу — 673.447. Уволено на 41.989 больше, чем трудоустроено.
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Тэги: рынок труда занятость

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