Белорус на фуре столкнулся с маршруткой под Брянском – погибли три человека

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне примерно в час дня на 145-м километре трассы Брянск – Новозыбков – граница Беларуси.

Фото с сайта bragazeta.ru

По предварительной информации региональной ГИБДД, 32-летний житель Витебщины на грузом «Вольво» с прицепом при развороте столкнулся с маршруткой «Mерседес Спринтер».

Микроавтобус ехал по маршруту Клинцы – Брянск.

В результате аварии три человека погибли (52-, 54-летние женщины и 25-летний парень), еще 12 человек (среди них двое детей) получили травмы.

Ранее Naviny.by писали, что в ДТП в Оршанском районе погибли два человека, еще один находится в реанимации.
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Тэги: ДТП маршрутка Город: Брянск

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