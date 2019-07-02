Неофициально: в Гродно погиб сержант-контрактник

По неофициальной информации, в белорусской армии произошло новое ЧП, связанное с гибелью военнослужащего.

Как пишет телеграм-канал NEXTA, 21-летний Федор Б. служил в должности замкомвзвода 3-й роты 202-го батальона (место расположения – Гродно) 6-й отдельной механизированной бригады.

Сообщается, что накануне вечером он «принял, судя по пустой упаковке, 100 таблеток препарата «Но-Шпа» и вышел на улицу». Ему стало плохо.

Однако оперативно прибывшие медики не смогли спасти жизнь сержанту. В качестве причины смерти в документах указан «медикаментозный инсульт».

В настоящее проводится расследование.

По данным канала, за день до происшествия военнослужащий серьезно поссорился со своей девушкой. Не исключено, что именно этот стало причиной гибели.

Также NEXTA обращает внимание на то, что командует 202-м батальоном сын первого замначальника Генштаба.

Получить официальный комментарий Минобороны пока не удалось.