За время Евроигр болельщики съели 23 тонны шашлыка и 36 тонн колбасок и крылышек

Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома отчиталось о товарообороте за 10 дней II Европейских игр на 15 спортивных аренах, в трех фан-зонах и зонах гостеприимства. Он составил 2,6 млн рублей.

Главная фан-зона у Дворца спорта открылась за два дня до начала игр и была самой большой и посещаемой, отмечается в сообщении. Здесь туристы потратили больше всего денег — за 12 дней свыше 550 тыс. рублей.

Зона фуд-корта была протяженностью более 180 метров, функционировали 14 объектов питания на тысячу мест. Торговое обслуживание обеспечивали предприятия столицы различной формы собственности и рестораны — представители посольств. Здесь можно было попробовать блюда кухонь Италии, Грузии, Турции. На игры приезжал повар из турецкого города Газиантеп, который готовил уникальные блюда.

Наибольшим спросом у гостей пользовались белорусские драники и блюда, приготовленные из них: панский бургер и дранбургер. За 10 дней игр в фан-зонах и на спортивных объектах болельщики съели около 30 тонн драников, панских бургеров и дранбургеров: в студенческой деревне — 18 тонн, в фан-зонах, зонах гостеприимства и на спортивных объектах — свыше 11 тонн. В гриль-зоне предприятия готовили кавказский плов. В фан-зонах, а также вблизи спортивных арен болельщики съели свыше 23 тонн шашлыка и 36 тонн колбасок и куриных крылышек гриль.

Средний чек покупки сувенирной продукции на спортобъектах составил от 15 до 50 рублей в зависимости от спортобъекта. Покупали магниты с символикой вида спорта, кружки с орнаментом, блокноты и тетради, напульсники, брелоки, а также мягкие игрушки «Лесик», подушки, в том числе для авто, рюкзаки, бейсболки, майки, спортивные костюмы, носки.

Более крупные покупки совершали, как правило, представители разных стран для членов своих команд. Так, в Деревне спортсменов средний чек на сувенирную продукцию составил 100 рублей. Представили Румынии закупили для своей команды 26 Лесиков и 27 футболок на 6 тыс. рублей.

В спортивном комплексе «Фалькон клаб» представители зарубежной спортивной команды приобрели различные сувениры на 980 рублей.

26 июня министр финансов Максим Ермолович сообщил в парламенте, что на подготовку II Европейских игр в 2017-2019 годах было потрачено 540 млн рублей (около 270 млн долларов по текущему курсу).