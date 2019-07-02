Макей: продвижение экономических интересов Беларуси за рубежом — важное направление сотрудничества государства и белорусов зарубежья

Продвижение экономических интересов Беларуси за рубежом — важное направление сотрудничества государства и белорусов зарубежья, заявил министр иностранных дел Владимир Макей 2 июля в Минске на открытии пятого заседания консультативного совета по делам белорусов зарубежья.

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В мероприятии принимают участие представители белорусских диаспор из 17 стран, государственных органов и учреждений, депутаты Палаты представителей и руководители профильных общественных объединений. Журналистов пригласили только на протокольную часть встречи, на которой выступил глава МИД.

По словам Макея, приезд представителей диаспор специально спланировали таким образом, чтобы они присоединились «к знаковым событиям в Беларуси, происходившим и происходящим в эти дни, — II Европейским играм и празднованию Дня Независимости, которое проходит под знаком 75-й годовщины освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков».

«У вас очень насыщенная программа, — констатировал чиновник. — Вчера вы посетили Государственный музей истории белорусской литературы, где реализована очень хорошая инициатива по созданию экспозиции, посвященной литературному наследию белорусов зарубежья. Я хочу поблагодарить представителей диаспор из Германии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Франции, присоединившихся к этому хорошему делу. Некоторые из вас уже передали в музей материалы, связанные с жизнью и литературной деятельностью белорусских писателей. Уверен, что возвращение на родину наследия ее знаменитых сыновей и дочерей служит укреплению нашей национальной идентичности. Участие диаспор в этом процессе очень ценно. Действительно, это дело очень благородное, и мы хотели бы, чтобы вы очень активно сотрудничали в этом направлении».

«Продвижение экономических интересов Беларуси за рубежом является важным направлением сотрудничества государства и белорусов зарубежья. Ряд представителей диаспор в Германии, Израиле, Кыргызстане, Литве, Латвии, Молдове, Польше, России, Чехии и других странах активно работают в этом направлении вместе с белорусским диппредставительством», — отметил Макей.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на повестке дня пятого заседания консультативного совета стоит «обсуждение результатов совместной работы и предложений по направлениям деятельности и конкретным мероприятиям на следующий год». По его словам, почти все, о чем государство и представители белорусских диаспор за рубежом договаривались ранее, выполняется, и «это очень позитивный момент».

«Надеюсь, что мы и дальше будем вместе эффективно сотрудничать, чтобы все наши договоренности выполнялись. К сожалению, некоторые мероприятия или предложения, о которых мы говорили ранее, не удалось реализовать. Это не всегда зависит только от нас непосредственно, часто это связано с финансовыми моментами. Я думаю, что постепенно, шаг за шагом, мы решим все вопросы и реализуем те предложения, которые уже прозвучали и прозвучат еще в этом зале», — сказал министр.