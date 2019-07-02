Истязание детей: в Могилеве завершено расследование уголовного дела

До пяти лет лишения свободы каждому грозит супругам из Могилева, которых обвиняют в истязании детей женщины.

Ранее сообщалось, что в милицию обратились учителя одной из могилевских школ, когда увидели у пришедших на занятия двух братьев (8 и 9 лет) многочисленные синяки, ссадины и гематомы.

По данным следствия, 16 апреля 32-летний мужчина избил ремнем детей своей 28-летней супруги. Поводом для наказания послужила плохая успеваемость детей в школе. Он нанес детям множественные удары, от которых порвался ремень. Мать в это время держала мальчиков. Супруги находились в состоянии алкогольного опьянения.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза. На теле каждого ребенка насчитывалось не менее 23 повреждений.

В семье трое детей, старшему мальчику 11 лет. Обвиняемый отцом детей не является. Ранее мальчиков помещали в социально-педагогический центр, когда их мать отбывала наказание за кражу. Семья признана находящейся в социально опасном положении.

Мужчине и матери детей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего). В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, а дети – в социально-педагогическом центре.