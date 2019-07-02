Участники пятого сезона #velcombegom заработали более 200 тысяч рублей на благотворительность

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Завершился пятый сезон благотворительного проекта #velcombegom, который в этом году компания velcom | A1 проводила в партнерстве с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» при поддержке Министерства спорта и туризма и Паралимпийского комитета.

По итогам «Европейских забегов» компания velcom | A1 окажет благотворительную помощь Республиканскому центру олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельскому областному центру олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Сумма благотворительной помощи составит 200 000 рублей — по 100 000 каждому учреждению-бенефициару.

Общая дистанция, преодоленная участниками проекта, составила более 227 000 километров, которые пробежали более 20 000 человек. В результат включены и все легкоатлетические дистанции Европейских игр — а это без малого 350 километров, а также вся дистанция эстафеты «Пламя мира» — более 7700 километров.
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