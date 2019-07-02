Какая погода будет на День Независимости
В официально празднующий в Беларуси День Независимости погоду на территории страны в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.
По прогнозу Белгидромета, ожидается переменная облачность. Дожди ожидаются лишь в северных регионах страны (днем местами прогремят грозы). Ветер западный порывистый, днем местами до сильного.
Температура воздуха составит:
- минимальная ночью +9..+15°С;
- максимальная днем +16..+21°С (в южных районах до +23°С).
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поздравил сограждан с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Днем Независимости.