Какая погода будет на День Независимости

В официально празднующий в Беларуси День Независимости погоду на территории страны в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.

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По прогнозу Белгидромета, ожидается переменная облачность. Дожди ожидаются лишь в северных регионах страны (днем местами прогремят грозы). Ветер западный порывистый, днем местами до сильного.

Температура воздуха составит:

минимальная ночью +9..+15°С;

максимальная днем +16..+21°С (в южных районах до +23°С).

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поздравил сограждан с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Днем Независимости.