Грязная нефть замедлила рост белорусской экономики

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Экономический рост в Беларуси в мае замедлился из-за ситуации с загрязненной российской нефтью, заявил 2 июля министр экономики Дмитрий Крутой журналистам в кулуарах форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь», который проходит в парке «Великий камень».

Фото pixabay.com

По итогам января-апреля рост экономики составлял 1,4%, а по итогам января-мая рост ВВП замедлился до 1%. Отвечая на вопросы БелаПАН, министр экономики заявил, что пока не проводилась оценка темпа экономического роста за первое полугодие.


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При этом министр пояснил, что замедление роста ВВП в мае связано с ситуацией с поступлением в страну некачественной нефти.

«Ситуация анализируется, есть данные пяти месяцев, когда в мае у нас ВВП замедлился. Мы ожидали отложенного эффекта, естественно, из-за ситуации с грязной нефтью, она очень серьезно повлияла на показатели по транспорту, оптовому товарообороту и по самой переработке нефтепродуктов», — заявил Крутой.

Кроме этого, по его словам, отрицательно на динамику ВВП повлияла засушливая погода и ситуация в сельском хозяйстве. «Погода, которая стояла в мае-июне, повлияла на урожай и заготовку кормов и в конечном итоге на ситуацию в животноводстве», — отметил Крутой. От животноводства, добавил он, сильно зависят объемы производства пищевой продукции.


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Как сообщалось ранее, белорусские власти запланировали на 2019 год рост ВВП на уровне 4% (после роста на 3% в 2018 году). В первом квартале представители правительства заявляли, что возможности для выполнения годового прогноза по росту ВВП существуют.

Вместе с тем в апреле в Беларусь из России поступила некачественная нефть, и из-за этого нефтеперерабатывающие заводы вынуждены были приостанавливать экспорт нефтепродуктов.

На прошлой неделе в Палате представителей вице-премьер Игорь Ляшенко сообщил журналистам, что из-за наличия в нефтепроводе грязной нефти Беларусь в апреле-июне недополучила 630 тыс. тонн нефти. При этом он предположил, что к 15 августа Беларуси удастся выкачать некачественную нефть на территорию России.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: рост экономики поставки нефти Персона: Дмитрий Крутой

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