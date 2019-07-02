Лукашенко назвал «Великий камень» эталоном сопряжения экономических интересов Европы и Азии

Александр Лукашенко 2 июля направил приветствие участникам форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь», местом проведения которого выбран индустриальный парк «Великий камень» — опорная площадка инициативы.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, он подчеркнул, что Беларусь была в числе первых европейских государств, которые откликнулись на призыв председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина участвовать в этом глобальном проекте.

«В 2014 году мы подписали соответствующее соглашение, а спустя год совместно с китайским лидером дали старт строительству парка. Сегодня он по праву признан эталоном сопряжения экономических интересов Европы и Азии, жемчужиной «Пояса и пути», — отметил Лукашенко. — Название форума «Открытый парк «Великий камень» — пример глобальных возможностей» отражает главную идею проекта о том, что инициатива зародилась в Китае, но ее возможности и результаты принадлежат всему миру».

Глава государства подчеркнул, что в парке создается гармоничный город новой эпохи с экологически чистой индустрией, который станет образцом совместного развития стран — участниц инициативы.

Лукашенко выразил пожелание, чтобы форум прошел в атмосфере партнерства и делового сотрудничества, вдохновил его участников на новые свершения и перспективные совместные проекты.

Международный форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь» проходит в «Великом камне» 2 июля. Его главная тема — «Открытый парк «Великий камень» — пример глобальных возможностей».

Мероприятие собрало около 500 участников из стран Европейского и Азиатского регионов — представителей правительств, руководителей бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний.

Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас отмечал, что «Великий камень» трансформируется в технологичный город-спутник Минска. Об этом он заявил 3 апреля на встрече с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Шэнь Юэюэ.