Около 10 дорожных карт подготовят Беларусь и Россия для углубления интеграции

Министр экономики Дмитрий Крутой 2 июля в кулуарах форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь», который проходит в парке «Великий камень», заявил, что Беларусь и Россия подготовят к 1 ноября около 10 дорожных карт по основным вопросам интеграции в экономике.

«Точное количество сейчас сложно назвать, но порядка десяти дорожных карт по всем ключевым отраслевым направлениям: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, таможня, налоги, финансы. Примерно такие блоки», — сказал Крутой.

По его словам, в настоящее время продолжается работа в рамках белорусско-российской группы по подготовке предложений по углублению интеграции.

«Заканчивается отработка мероприятий самой программы и той пояснительной записки, которая будет обозначать контуры тех дорожных карт, которые должны быть готовы примерно к 1 ноября текущего года», — рассказал Крутой.

Министр экономики высказал предположение, что «на уровне президентов первое предметное обсуждение» интеграционных вопросов состоится в Санкт-Петербурге в рамках Форума регионов Беларуси и России 16-18 июля.

«Я думаю, что коллеги уже будут готовы по блокам доложить текущую ситуацию», — предположил чиновник.

При этом министр заявил, что «глобальных несогласованных вопросов на сегодняшний день на уровне экспертов нет».

«Есть тяжелые темы, о которых вы прекрасно знаете, которые остаются на уровне президентов. Задача экспертов на сегодняшний день — максимально отработать формулировки с учетом интересов двух стран», — добавил Крутой.

Напомним, Беларусь настаивает на равных условиях хозяйствования для предприятий в рамках ЕАЭС и, в частности, на предоставлении Беларуси возможности закупать российский газ по внутрироссийским ценам. В свою очередь российское руководство увязывает эти вопросы с «углублением» белорусско-российской интеграции.