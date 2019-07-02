В Беларуси запустили мгновенные p2p-переводы между картами всех банков

В Беларуси запустили сервис p2p-переводов, которые можно совершать через интернет.

Платформа запущена «Альфа-Банком» на основе собственного процессингового центра. Совершать переводы можно со смартфона, компьютера или планшета. Для этого на сайте банка нужно ввести свои имя и фамилию, номер карты, срок ее действия, CVV/CVC-код и номер карты получателя.

Сервис доступен для владельцев карт Visa и Mastercard. На карты «Альфа-Банка» можно пересылать деньги без комиссии, а за перевод на карты других банков действует комиссия в 1,5%.

Деньги на карточку поступают моментально. Безопасность переводов обеспечивает сервис 3D-Secure.