Двоих белорусов задержали в Тунисе по подозрению в шпионаже

Министерство иностранных дел выясняет ситуацию с задержанием в городе Сфакс белорусских граждан.

По словам пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, ситуация осложняется тем, что в Тунисе нет белорусского посольства, и приходится задействовать «более сложные механизмы».

1 июля тунисские СМИ сообщили об аресте двух граждан Беларуси по подозрению в шпионаже в городе Сфакс. По их информации, белорусы привлекли к себе внимание местных правоохранителей после того, как они запретили персоналу гостиницы заходить в их номер.

Сообщается, что после двухнедельного наблюдения местная прокуратура получила разрешение на обыск. У белорусов были изъяты компьютеры, электронная техника, мобильные телефоны, а также паспорта граждан Украины, Мальдив и Польши.