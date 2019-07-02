Двоих белорусов задержали в Тунисе по подозрению в шпионаже
Министерство иностранных дел выясняет ситуацию с задержанием в городе Сфакс белорусских граждан.
По словам пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, ситуация осложняется тем, что в Тунисе нет белорусского посольства, и приходится задействовать «более сложные механизмы».
1 июля тунисские СМИ
Сообщается, что после двухнедельного наблюдения местная прокуратура получила разрешение на обыск. У белорусов были изъяты компьютеры, электронная техника, мобильные телефоны, а также паспорта граждан Украины, Мальдив и Польши.