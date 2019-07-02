В Вильнюсе задержан мужчина, которого в Беларуси искали за похищение ребенка

В Вильнюсе задержан мужчина, который разыскивается правоохранительными органами Беларуси по подозрению в похищении ребенка и крупном мошенничестве.

Мужчина был задержан 26 июня, а история с похищением ребенка тянется с 2017 года.

Еще в январе того года 35-летний мужчина забрал девочку, отключил мобильный телефон и больше на связь с матерью ребенка не выходил. В августе решением Мингорсуда мужчина был лишен родительских прав, а в сентябре на основании заявления матери было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ее дочери 2015 года рождения.

Следствие установило, что отец ребенка готовился вывезти девочку за границу, а для получения дочерью шенгенской визы предоставил поддельное согласие матери на выезд ребенка.

В феврале 2018 года Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении отца ребенка было возбуждено уголовное дело за похищение человека.

Кроме того, оказалось, что мужчина замешан в крупном мошенничестве. Следствие выяснило, что в 2011-2017 годах он выманивал деньги у граждан. Уже установлено семь пострадавших, а сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Мужчина был объявлен в международный розыск.