Лукашенко созвонился с главами враждующих Армении и Азербайджана

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Сначала президент Беларуси переговорил с премьером Армении Николом Пашиняном, затем пообщался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

По сообщению пресс-службы главы Беларуси, во время разговора с Пашиняном речь шла как о двустороннем сотрудничестве Беларуси и Армении, так и о сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза. Стороны обсудили взаимодействие ЕАЭС с Ираном и Сингапуром.

С президентом Азербайджана речь шла о графике двусторонних контактов. Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева поздравили Лукашенко с предстоящим Днем Независимости и успешным проведением II Европейских игр.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха, который Азербайджан считает оккупированным Арменией.
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Тэги: телефонный разговор президентов Армения-Азербайджан Беларусь-Армения Беларусь-Азербайджан Персона: Никол Пашинян Ильхам Алиев

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