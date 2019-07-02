Суд не удовлетворил жалобу компаний Юрия Чижа по минскому «Динамо»

Апелляционная инстанция экономического суда города Минска рассмотрела жалобу ООО «Трайпл» и ООО «Раковский бровар».

По сообщению пресс-службы ВС, жалоба была подана на решение первой инстанции об удовлетворении заявленных исковых требований городских властей к ФК «Динамо-Минск» о признании недействительным решения о выпуске акций от 1999 года.

Как писали Naviny.by, экономический суд Минска отменил решение собрания акционеров футбольного клуба, согласно которому было выпущено 108 простых именных акций ЗАО. Тогда доли в клубе получили компании Юрия Чижа «Трайпл» и «Раковский бровар».