Посольство Австрии устроило прием в честь Ольги Алейниковой

2 июля в минском отеле «Ренессанс» состоялся прием в честь профессора Ольги Алейниковой — долгие годы возглавлявшей РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Прием был организован посольством Австрии в Беларуси за большой личный вклад Алейниковой в оказание онкологической помощи детям в Беларуси.

С 1990 года Австрия помогает Беларуси справляться с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Ольга Алейникова координировала в Беларуси работу кампании по сбору средств для пострадавших от катастрофы детей и их семей, организованную «Хильфсверк Австрия».

В 1991 году начался сбор средств для строительства детской онкологической клиники. Правительство Австрии поддержало эту инициативу, результатом которой стало введение в эксплуатацию в 1997 году РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, в церемонии открытия которой принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

С 1991 года австрийские онкологи вместе с профессором Алейниковой участвуют в международных исследованиях по лечению рака у детей.

Посол Австрии Алоизия Вёргеттер и Ольга Алейникова

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, сам онколог, тепло отозвался о выдающейся работе профессора Алейниковой. Специальный посланник Австрии по здравоохранению Клеменс Ауэр рассматривает это австро-белорусское сотрудничество как одну из историй успеха многостороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.

Давние единомышленники Ольги Алейниковой, сегодня уже 80-летний Эрих Фидессер и главврач отделения трансплантации стволовых клеток детской больницы Святой Анны в Вене Кристина Петерс не упустили возможность приехать из Вены на встречу с профессором Алейниковой.