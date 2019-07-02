Шведский вратарь Юнас Энрот вернулся в ХК «Динамо-Минск»

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Энрот провел в минском клубе два предыдущих сезона и оба раза признавался болельщиками самым ценным игроком в динамовских рядах.

В сумме на счету Юнаса 104 матча в КХЛ, в которых он отразил 91,8 процента бросков, сообщает пресс-служба минского «Динамо».

Свадьба Энрота в конце июня. Источник: instagram.com/jmzubin

На финише предыдущего сезона Энрот отправился в шведский «Эребру». Он хотел подольше поиграть и побороться за место в сборной Швеции на чемпионате мира. Эту задачу голкипер успешно решил, попутно вытащив команду в плей-офф SHL. За «Эребру» он провел 10 поединков, пропускал в среднем меньше двух шайб за игру (1,88) при проценте отраженных бросков 92,7.
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Тэги: ХК Динамо-Минск КХЛ Беларусь-Швеция Персона: Юнас Энрот Город: Минск

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