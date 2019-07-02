Медики зафиксировали новый неизвестный смертельный вирус
От неизвестного вируса уже умер один человек, еще пятеро находятся под наблюдением врачей.
Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо заявила, что уже зарегистрирован один случай смерти — это врач из провинции Каранави. От погибшего заразились еще два врача. Под наблюдением медиков находятся также три женщины, которые контактировали с врачами, сообщает местное издание
В результате анализов медики уже исключили вирусы типа денге, чикунгунья или гриппа.