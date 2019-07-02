Медики зафиксировали новый неизвестный смертельный вирус

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От неизвестного вируса уже умер один человек, еще пятеро находятся под наблюдением врачей.

Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо заявила, что уже зарегистрирован один случай смерти — это врач из провинции Каранави. От погибшего заразились еще два врача. Под наблюдением медиков находятся также три женщины, которые контактировали с врачами, сообщает местное издание La Razon.

В результате анализов медики уже исключили вирусы типа денге, чикунгунья или гриппа.
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Тэги: вирус Боливия

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