«В состав России не хочу». Лукашенко ответил критикам «закона об отсрочках»
Белорусы должны защищать себя сами, только так наша страна сможет остаться суверенным государством, сказал он на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.
Президент заметил, что в интернете бурно обсуждается несколько тем, в том числе поправки в законы, касающиеся службы в армии. «Развернулась бурная полемика: как будем служить в армии? Читай — а как будем защищать свою землю, свое Отечество, как?
Бедный министр обороны Равков: его истоптали уже вдоль и поперек — не то предложил, не то военные внесли на рассмотрение парламента, а те что-то там приняли, а завтра будет катастрофа. Да успокойтесь. Президент не поставил подпись ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Противники нового закона, отметил президент, предлагают разделить общество на некие классы: одни, простые граждане, будут защищать страну, а другие — работать, получать образование, жить за границей, но не воевать за родину. «Я как президент, обдумывая подброшенную тему, начинаю размышлять, мне же закон подписывать: а какие есть варианты, кроме тех, которые прописаны или будут прописаны в законе?» — спросил глава государства.
По его словам, есть несколько возможных вариантов разрешения ситуации. Один из них — обратиться за защитой в НАТО. «Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я — нет», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Другой возможный вариант развития событий касается вступления Беларуси в состав России, добавил президент. «Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, — ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети — сами пусть разбираются потом, — саркастически заметил глава государства. — Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу».
Александр Лукашенко подчеркнул, что для белорусов остается третий вариант: самим защищать себя. «И те, кто пописывают, так и размышляют, только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут никуда поступить и так далее. Вы хотите, чтобы было так? Я — нет. После меня — пожалуйста», — сказал президент.
Напомним, что 28 июня депутаты проголосовали за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках».