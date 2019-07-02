Лукашенко подписал ряд указов о присвоении генеральских званий

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Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий.

Как сообщает пресс-служба президента, очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владиславу Будику, Леониду Касинскому, Игорю Бурмистрову и Олегу Мищенко.

Полковникам юстиции Андрею Лису и Сергею Паско присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции.

Полковнику милиции Александру Васильеву и полковнику внутренней службы Анатолию Долголевцу присвоены очередные специальные звания генерал-майора милиции и внутренней службы соответственно.
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Тэги: воинские звания генерал-майор Персона: Владислав Будик Леонид Касинский Игорь Бурмистров Олег Мищенко