Лукашенко подписал ряд указов о присвоении генеральских званий
Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий.
Как сообщает пресс-служба президента, очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владиславу Будику, Леониду Касинскому, Игорю Бурмистрову и Олегу Мищенко.
Полковникам юстиции Андрею Лису и Сергею Паско присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции.
Полковнику милиции Александру Васильеву и полковнику внутренней службы Анатолию Долголевцу присвоены очередные специальные звания генерал-майора милиции и внутренней службы соответственно.