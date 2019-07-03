БХК рассказал о правах человека в Беларуси немецкой делегации на Евроиграх

Руководители немецкой спортивной делегации на II Европейских играх в Минске обсудили вопросы соблюдения прав человека с председателем Белорусского Хельсинкского комитета Олегом Гулаком.

Во встрече приняли участие шеф миссии, вице-президент Немецкого олимпийского спортивного союза (НОСС) Уши Шмитц и руководитель его берлинского бюро Кристиан Закс, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации пресс-службы НОСС, союз «искал возможность на полях игр поговорить с неправительственными организациями».

«Команда поблагодарила Олега Гулака из Белорусского Хельсинкского комитета за очень интересный и искренний обмен мнениями о ситуации с правами человека, политическом развитии и положении гражданского общества в Беларуси».

НОСС «выразил полную поддержку Диме Гериловичу и деятельности союза молодежных организаций «Рада» (Дмитрий Герилович — председатель Белорусского национального молодежного совета «Рада» с мая 2018 года, представитель ОО «Экодом», где занимался инициативой «Городской лесничий» экологического товарищества «Зеленая сеть». — БелаПАН.) «Молодежь встречается и организуется самостоятельно! Спасибо за разговор и оптимизм, что изменения возможны», — отмечается в релизе.

Олег Гулак подтвердил БелаПАН факт встречи с представителями немецкой делегации. «Во-первых, у них была четкая установка, что они должны встретиться; права человека — как часть обязательной программы, — сказал собеседник. — Второе, их интересовал широкий спектр вопросов о правах человека, и, по большому счету, это переросло в обсуждение особенностей нашей страны, образа жизни, моментов, связанных в целом с жизнью в Беларуси».

По словам Гулака, обоснованность передачи Беларуси права организовать Европейские игры не обсуждалась: «Так вопрос не стоял, тем более, я не вижу повода в таком ракурсе сейчас это обсуждать. Потому что у нас сейчас точно не худшие времена. Если сравнивать с чемпионатом мира по хоккею 2014 года, хуже не стало. Более того, власти в каком-то смысле старались быть мягче. По очень трудноуловимым нюансам, но можно так говорить».

«Они не были настолько специалистами по правам человека в Беларуси, чтобы оценивать динамику. Их, скорее, интересовал наш взгляд. Это — свидетельство того, что у европейцев эта повестка стоит четко. Даже если сфера [спорта] непосредственно не связана с правами человека, эта тема важна и ее обойти не получится», — заявил Гулак, комментируя встречу.

Ранее позицию НОСС подвергла критике популярная немецкая газета Süddeutsche Zeitung в статье «Пропагандистский праздник для авторитарного режима». Она напомнила, что во время голосования по вопросу определения хозяина II Европейских игр Германия воздержалась, а в прошлом году президент НОСС Альфонс Хёрманн в связи с преследованием журналистов в Беларуси не исключил бойкота игр, если ситуация будет развиваться в прежнем русле.

«Хотя с тех пор положение существенно не изменилось, бойкот больше не обсуждался. Вице-президент НОСС Уши Шмитц, шеф миссии в Минске, даже находит участие «безальтернативным», — отмечал автор статьи и цитировал чиновницу, которая заявила, что нельзя лишить атлетов возможности попасть на Олимпиаду-2020 в Токио через квалификацию на Европейских играх.

«Перед отлетом на вопрос, состоится ли в рамках поездки встреча с белорусскими оппозиционерами или неправительственными организациями, Шмитц заявила: до сих пор в НОСС никто не обращался, если это случится, мы это изучим», — писала газета.

В пресс-релизе НОСС по итогам выступления немецких спортсменов в Минске также говорится, что делегация посетила мемориальный комплекс «Хатынь» и возложила венок. «Хатынь — символ сотен уничтоженных деревень и 2,3 млн белорусов, павших жертвами нацистского террора», — отмечает союз.

По мнению Уши Шмитц, организаторы соревнований выполнили все рамочные условия их проведения. По этой причине, считает она, Европейские игры в Минске, заслуживают большего внимания. Шмитц заявила о поразительном прогрессе игр по сравнению с их премьерой в Баку в 2015 году. Она рассчитывает, что через четыре года в Польше, которая организует III ЕИ, такой формат состязаний получит дальнейшее развитие.

В немецкой делегации было 149 спортсменов. Завоевано 26 медалей (7 золотых, 6 серебряных, 13 бронзовых). В общем зачете команда Германии заняла шестое место.