Сегодня ожидаются дожди, порывистый ветер и грозы

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Сегодня погоду на территории Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.


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По прогнозам синоптиков, в основном в северных регионах пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +16..+21°С, по югу до +23°С.

В столице вероятность дождя составляет 60-70%, возможна гроза. Ветер западный порывистый. Днем воздух прогреется до +18..+20°С, вечером столбик термометра опустится до +15..+17°С.
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Тэги: погода День Независимости

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