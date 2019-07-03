О чем Путин написал в поздравлении Лукашенко

Глава России Владимир Путин вспомнил отцов и дедов в поздравлении Александра Лукашенко с Днем Независимости, который сегодня официально отмечается в Беларуси.

Фото пресс-службы Кремля

Путин подчеркнул, что россияне и белорусы «свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества».

Он также отметил, что «узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений».

Президент РФ не сомневается, что двустороннее сотрудничество и дальше будет развиваться в конструктивном русле, и поможет развитию сотрудничества во всех областях.

Напомним, второго июля министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь и Россия подготовят к 1 ноября около 10 дорожных карт по основным вопросам интеграции в экономике.

Ранее посол Беларуси в Москве Владимир Семашко подчеркнул, что в ближайшее время двусторонние отношения должны выйти на новый уровень.

Отметим, что недавний визит Путина в Минск, в ходе которого он принял участие в церемонии закрытия II Европейских игр, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев назвал «особым знаком уважения России».