МАЗ собирается в основном использовать отечественные коробки передач

С 2021 года основным поставщиком коробок передач для автомобильной техники Минского автозавода должно стать совместное предприятие «Фаст-МАЗ», созданное ОАО «МАЗ» вместе с компанией Shaanxi Fast Gear. Об этом рассказал гендиректор Минского автозавода Валерий Иванкович 2 июля на церемонии закладки символического камня будущего завода в китайско-белорусском парке «Великий камень» под Минском.

Завод по выпуску механических коробок передач построят к концу 2020 года. Учредителями созданного ООО «Фаст-МАЗ» выступили ОАО «МАЗ» и компания Shaanxi Fast Gear. Финансировать будут вместе: 70% инвестирует китайская сторона, 30% — белорусская.

Под будущий завод выделен участок в 3,3 гектара на территории индустриального парка. Предприятие сможет выпускать 10 тысяч коробок передач в год при работе в одну смену. Если спрос будет высоким, объемы производства могут удвоить. Первая продукция появится как раз в начале 2021 года.

«Сотрудничество с холдингом Weichai и входящей в него компанией Shaanxi Fast Gear позволит нам получить единого стратегического партнера в поставке силовых агрегатов, — приводит слова Иванковича пресс-служба МАЗа. — Это поможет укрепить позиции МАЗа на традиционных рынках и успешно закрепиться на новых. Тесное взаимодействие белорусских и китайских специалистов уже позволило применять коробки передач Fast Gear на всех базовых моделях автомобилей».

По его словам, основной задачей для обеих компаний станет повышение продаж автотехники МАЗ с коробками передач Fast Gear.

Гендиректор Shaanxi Fast Gear Ян Цзяньбо в свою очередь очертил масштабы будущего производства: в год под брендом «Фаст-МАЗ» планируется выпускать и продавать 10 тысяч коробок передач. Годовой оборот должен составить 30 млн. долларов.

Коробки передач Fast Gear с 2002 года применяются в белорусских грузовиках и автобусах. За все время МАЗ использовал в своих автомобилях около 40 тыс. коробок передач Fast Gear. Они показали себя надежными и конкурентоспособными в сравнении с продукцией других производителей.

Ранее МАЗ и холдинг Weichai построили под Минском завод по выпуску дизельных моторов. Проектная мощность — до 20 тыс. двигателей в год. Предприятие обеспечит потребности не только белорусского автопрома, но и сможет поставлять продукцию на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.