Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Минска

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К 75-летию освобождения столицы Беларуси Минска от гитлеровских войск на интернет-портале Минобороны России опубликован мультимедийный раздел «Из Минска виделся Берлин» с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Документы раскрывают малоизвестные эпизоды и рассказывают о героизме офицеров и бойцов Красной Армии в одной из самых крупных наступательных операций Великой Отечественной войны «Багратион».


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Представленные в разделе документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Беларуси ранее определенных сроков, проведении артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.

Приказом Верховного главнокомандующего СССР и указом президиума Верховного Совета СССР соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение белорусской столицей, были удостоены почетного наименования «Минские» и представлены к награждению орденами.

Из документа посетители раздела на сайте Минобороны Росси смогут узнать, что 3 июля в 22 часа Москва салютовала «доблестным войскам, овладевшим Минском двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий».
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Тэги: Минобороны РФ освобождение Минска Город: Минск

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