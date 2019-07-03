Статкевич с десятком активистов возложил цветы к мемориалу на бульваре Толбухина в Минске

Днем 3 июля оппозиционные активисты во главе с политиком Николаем Статкевичем возложили цветы к мемориалу советским воинам на бульваре Толбухина в Минске. Эту акцию ранее анонсировал Статкевич.

Фото svaboda.org

К полудню к указанному месту пришли полтора десятка человек с цветами и бело-красно белыми флагами. К собравшимся подошли сотрудники милиции, которые указали, что мероприятие не санкционировано. Происходящее фиксировали на видео сотрудники правоохранительных органов в штатском.

Статкевич заявил собравшимся, что целью акции является напоминание «об истинном смысле сегодняшней даты».

«Сегодня день, который Беларусь десятилетиями отмечала как день освобождения Минска от гитлеровских оккупантов. В 1996 году господин Лукашенко пошел на гнусную низкую подмену, назначив на этот день на сфальсифицированном референдуме праздник независимости, хотя в 1944 году в этот день Беларусь не вышла из состава СССР и не стала независимой», — отметил Статкевич в комментарии БелаПАН.

«Была опозорена память советских воинов, сотни тысяч которых погибли на нашей земле. Если бы этим людям, будь они живые, которые родом из России, с Кавказа, Средней Азии, сказали, что тут они гибнут за то, чтобы Беларусь вышла из Советского союза и стала независимой, они бы сразу стали стрелять в ответ, — уверен политик. — Они гибли совсем за другое, и сегодня мы пытаемся напомнить белорусскому обществу, каков настоящий смысл этого дня, и почтить память советских воинов, погибших за освобождение нашей страны».

«Объединив два несовместимых праздника, Лукашенко опозорил память их обоих. Как патриотов Беларуси, которые боролись за независимость, так и советских воинов, которые боролись против Гитлера», — заявил Статкевич.

После возложения цветов собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Статкевич также сообщил журналистам, что накануне неизвестные разбили окно в автомобиле, припаркованном в закрытом дворе частного дома, где он живет. Политик связывает этот инцидент с сегодняшним мероприятием.

По словам Статкевича, во время акции сотрудники милиции останавливали людей, выходивших из перехода станции метро «Парк Челюскинцев» и уточняли их данные.

Акция длилась около получаса. На данный момент о каких-либо задержаниях неизвестно.