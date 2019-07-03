Солнечное затмение попало на видео 03.07.2019 / 15:35 / Мир Просмотров: 123 A- A+ В сети появилось видео солнечного затмения, которое произошло второго июля. Как отмечается, максимальная фаза была зафиксирована в 22:23 по минскому времени. Timelapse footage captures the moment the sky darkened during Tuesday's total solar eclipse in Chile's Coquimbo region. https://t.co/hzrwT7LNCS pic.twitter.com/7RcYRowcng — ABC News (@ABC) 3. Juli 2019 Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: солнечное затмение Другие материалы на эту тему: Минчане о солнечном затмении — астрология, метеорит и зомби Белорусы наблюдали за солнечным затмением вооруженным глазом Солнечное затмение в Беларуси Солнечное затмение. Взгляд из Минска