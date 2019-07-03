Солнечное затмение попало на видео

/ Мир
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В сети появилось видео солнечного затмения, которое произошло второго июля.

Как отмечается, максимальная фаза была зафиксирована в 22:23 по минскому времени.

 
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Тэги: солнечное затмение

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