Путин подписал закон о выходе России из ДРСМД

Глава России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В документе отмечено, что решение о возобновлении РФ соблюдения положений ДРСМД может приниматься только президент.

Как ранее сообщалось, в феврале президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают свое участие в ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности был подписан между СССР и США в 1987 году.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне лидерами США Рональдом Рейганом и СССР Михаилом Горбачевым.

Ранее Беларусь призвала стороны «проявить ответственность» и принять меры по сохранению ДРСМД. Как сообщил 4 февраля замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк, 2 февраля Минск получил официальное уведомление американской стороны о выходе из договора через шесть месяцев.

«Как известно, ДРСМД положил начало процессам ядерного разоружения. Его заключение внесло неоценимый вклад в снижение глобальной напряженности, восстановление доверия на мировой арене, укрепление международной безопасности и стратегической стабильности. Выход из договора может привести к развалу системы международных соглашений в области международной безопасности, разоружения и контроля над вооружениями», — заявил Шупляк.

В МИД Беларуси считают, что ситуация вокруг ДРСМД чревата «эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для Европейского континента».