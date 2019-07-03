Президент ФРГ оценил миссию Лукашенко

В своем послании Александру Лукашенко по случаю Дня Независимости президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратил внимание, что в последнее время в двусторонних отношениях наметилась значительная интенсификация.

По словам немецкого лидера, он рад тому, что «через совместную церемонию в Малом Тростенце в июне 2018 года нам удалось дать исторический сигнал для совместной памяти».

Штайнмайер отметил, что соглашение по созданию двусторонней исторической комиссии «находится на правильном пути».

Президент подчеркнул, что работа Беларуси в вопросе «совместных усилий европейских стран ради сохранения мира и безопасности, не в последнюю очередь в качестве площадки для Минских переговоров, также заслуживает нашего признания».