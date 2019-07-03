Зеленский рассказал о будущих отношениях с Беларусью

С праздником Александра Лукашенко и белорусов поздравил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его мнению, за годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран региона, демонстрируя приверженность миру, региональной стабильности, а также уверенное продвижение национальной экономики.

Зеленский отметил, что народы двух стран «всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения».

Поэтому, подчеркнул он, Украина будет и дальше содействовать развитию и укреплению двусторонних связей.

Он выразил надежду, что этому будет способствовать и II Форум регионов Украины и Беларуси, который пройдет осенью этого года.