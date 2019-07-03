Активисты «Молодого фронта» задержаны возле ресторана «Поедем поедим»

В урочище Куропаты под Минском вечером 3 июля милиция задержала четырех активистов «Молодого фронта» (организация не зарегистрирована в Беларуси).

Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» оппозиционный политик Павел Северинец, задержание производили сотрудники ОМОН. Четверо молодофронтовцев стояли на страже с плакатами и большим бревном, установленным поперек въезда в ресторан.

Задержан руководитель «Молодого фронта» Денис Урбанович, а также Виталий Тригубов, Илларион Трусов и еще один член организации.