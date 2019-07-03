Лукашенко: Беларусь укрепляет боеспособность армии ради мира на своей земле

Сегодня в глобальные противостояния втянуты и небольшие государства, все воюют против всех, заявил Александр Лукашенко 3 июля на параде в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

«И это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами», — сказал главнокомандующий вооруженными силами Беларуси.

«Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели — найти новые пути и методы налаживания отношений между различными геополитическими силами», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что боеспособность Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Беларусь укрепляет исключительно для обеспечения мира на своей земле.

«С нашим главным стратегическим партнером — Россией — осуществляем военное строительство, направленное на повышение обороноспособности Союзного государства. Мы активно взаимодействуем со странами Организации Договора о коллективной безопасности. Расширяем сотрудничество в военной и военно-технической сферах с Китайской Народной Республикой», — отметил белорусский руководитель.

«Мы 75 лет живем под чистым небом. Во имя священной памяти героев Великой Отечественной войны обязаны сохранить мир и независимость своей земли, передать эту самую большую ценность в нашей жизни следующим поколениям. Выполнить эту важную миссию — значит достойно противостоять вызову новых глобальных конфликтов — военных, информационных, экономических. Таких, которые охватывают все сферы жизни, разрушают государства изнутри и отбрасывают на десятилетия назад в развитии. Иногда без единого выстрела, но все чаще — по кровавым сценариям», — подчеркнул белорусский руководитель, сообщает БелаПАН.