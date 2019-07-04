Видеофакт. Возвращавшийся с парада танк чуть не вылетел на тротуар

Вечером 3 июля после окончания военного парада в честь Дня независимости в Минске возвращавшийся в место дислокации танк чуть не вылетел на тротуар.

Чрезвычайное происшествие имело место на улице Сурганова в районе Дома печати. Как сообщает telegram-канал Nexta , перед колонной техники проехали две коммунальные машины, поливавшие проезжую часть водой.

Видимо, это и стало причиной того, что один из танков заскользил и ушел в занос, сумев остановиться лишь в каком-то метре от тротуара с пешеходами.







Два года назад во время одной из репетиций военного парада в Минске танк Т-72 также ушел в неуправляемый занос и снес столб на проспекте Независимости.