Президент Австрии пригласил Лукашенко в Вену

Александр Ван дер Беллен поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости и заявил, что будет рад приветствовать его в ноябре в австрийской столице.

Александр Лукашенко с президентами Германии и Австрии. Фото пресс-службы президента Беларуси

«2019 год является знаменательным в наших двусторонних отношениях. Я буду рад приветствовать вас в ноябре в Вене. Также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать вам личного благополучия и всего наилучшего, а также счастливого будущего для белорусского народа», — говорится в телеграмме. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

В марте текущего года Лукашенко встречался с Себастьяном Курцем, который на тот момент занимал должность канцлера Австрии.