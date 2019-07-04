Сборные Бразилии и Перу сыграют в финале Кубка Америки

В бразильском Порту-Алегри состоялся второй матч 1/2 финала Кубка Америки-2019 между сборными Чили и Перу.

Поединок закончился неожиданной победой перуанцев со счетом 3:0. На 21-й минуте отличился Флорес. Ближе к концу первого тайма Йотун пробил по пустым воротам. Окончательный счет установил Герреро на 91-й минуте матча.

Обыграв Чили, сборная Перу вышла в финал турнира, где 7 июля встретится со сборной Бразилии. В матче за третье место чилийцы сыграют с Аргентиной, игра пройдет днем ранее.