СК возбудил уголовное дело по факту четырех взрывов на День независимости
По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий.
В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости, сообщили в СК.
За нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих возбуждено уголовное дело.
Отрабатываются версии о неисправности салютных установок, их неправильном заряжании и неправильной эксплуатации.