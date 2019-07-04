СК возбудил уголовное дело по факту четырех взрывов на День независимости

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По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий.

Источник: СК

В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости, сообщили в СК.


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За нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих возбуждено уголовное дело.

Отрабатываются версии о неисправности салютных установок, их неправильном заряжании и неправильной эксплуатации.

Сюжет: Взрывы 3 июля в Минске
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Тэги: ЧП на День независимости Город: Минск

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