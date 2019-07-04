СК возбудил уголовное дело по факту четырех взрывов на День независимости

По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий.

Источник: СК

В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости, сообщили в СК.

За нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих возбуждено уголовное дело.

Отрабатываются версии о неисправности салютных установок, их неправильном заряжании и неправильной эксплуатации.