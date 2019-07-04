Приобретено в России. Минобороны назвало взорвавшиеся на салюте изделия

/ Общество
Просмотров: 2395

Установлено, что на День независимости подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта.


СК возбудил уголовное дело по факту четырех взрывов на День независимости

В Минобороны уточнили, что все меры безопасности были соблюдены, военнослужащие прошли специальную подготовку. Для исключения «человеческого фактора» (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды. 

Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс» из города Сергиев Посад.

Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют там был прекращен.

Сюжет: Взрывы 3 июля в Минске
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ЧП на День независимости Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Кровавый салют в Минске. Есть погибшая

Кровавый салют в Минске. Есть погибшая