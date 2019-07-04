Приобретено в России. Минобороны назвало взорвавшиеся на салюте изделия

Установлено, что на День независимости подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта.

В Минобороны уточнили, что все меры безопасности были соблюдены, военнослужащие прошли специальную подготовку. Для исключения «человеческого фактора» (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды.

Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс» из города Сергиев Посад.

Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют там был прекращен.