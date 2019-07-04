В Минске судят 17 человек за распространение наркотиков

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Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 41 человека за распространение наркотических средств.

Обвиняемые разделены на три группы, каждую из них судят отдельно. В первой 17 человек. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 285 ― создание преступной организации либо участие в ней, ст. 328 ― незаконный оборот наркотиков организованной группой, ст. 233 ― незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере).

Эту группу уже начинали судить 10 июня, однако после первого заседания судья взял самоотвод, поэтому рассмотрение дела было назначено заново.

Процесс проходит в здании суда Московского района столицы под председательством судьи Людмилы Семахиной.
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Тэги: наркотики борьба с наркоторговлей Персона: Людмила Семахина Город: Минск

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