В больницах Минска остаются двое пострадавших во время салюта мужчин

Сразу на месте происшествия в медицинской помощи нуждались шесть человек, и четыре обратились самостоятельно в приемные покои.

«К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, несовместимые с жизнью, — сказал министр здравоохранения Владимир Караник. — Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось. К сожалению, такая редкая неблагоприятная ситуация, когда осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Это считается травма, несовместимая с жизнью. Ее дочке, которая находилась с ней, сразу была оказана экстренная психологическая помощь. С ней и сейчас работают психологи и психотерапевты».

По сообщению пресс-службы Минздрава, за помощью обратились 10 человек. На сегодняшний момент в больницах Минска остаются мужчины 1957 и 1995 годов рождения. Им провели операционные вмешательства, и сейчас угрозы для их жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно.