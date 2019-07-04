В минском аэропорту задержали прибывшего из Стамбула иностранца

По данным Госпогранкомитета, 33-летний гражданин Грузии пытался въехать в Беларусь под видом 43-летнего армянина.

Специалисты обнаружили признаки подделки паспорта и определили, что фотография в нем заменена. Грузину было запрещено въезжать на территорию нашей республики.

В его отношении начали административный процесс за незаконное пересечение границы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному грозит ограничение свободы на срок до двух лет.