На 4 июля объявлено штормовое предупреждение

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Ветреная погода сохранится на территории Беларуси в ближайшие несколько дней.


Ветер переломил бетонные столбы линий электропередачи в Гомельской области

По информации Белгидромета, днем 4 июля местами по стране ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15–20 м/с. Такая погода сохранится 5 и 6 июля.

При штормовом ветре необходимо соблюдать правила безопасности, находясь на улице, поскольку он может повредить линии связи и электропередач, вызвать падение деревьев или обрушение слабо укрепленных конструкций, в том числе кровли зданий.
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Тэги: Белгидромет штормовое предупреждение непогода

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