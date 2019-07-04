На 4 июля объявлено штормовое предупреждение

Ветреная погода сохранится на территории Беларуси в ближайшие несколько дней.

По информации Белгидромета, днем 4 июля местами по стране ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15–20 м/с. Такая погода сохранится 5 и 6 июля.

При штормовом ветре необходимо соблюдать правила безопасности, находясь на улице, поскольку он может повредить линии связи и электропередач, вызвать падение деревьев или обрушение слабо укрепленных конструкций, в том числе кровли зданий.