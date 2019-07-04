NASA опубликовало фото космического фейерверка
NASA опубликовало снимок двойной звезды в созвездии Киль, расположенной в 7,5 тысячи световых лет от Земли.
Фото сделано космическим телескопом Hubble — совместным проектом NASA и Европейского космического агентства.
Это фейерверк, огни которого в замедленном темпе вспыхивают в небе уже в течение двухсот лет и никогда не гаснут, говорится в описании к снимку. Облака магния светятся синим, нитеобразные скопления азота — красным, а через космическую пыль проникают белые ультрафиолетовые лучи, сообщает