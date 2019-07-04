NASA опубликовало фото космического фейерверка

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NASA опубликовало снимок двойной звезды в созвездии Киль, расположенной в 7,5 тысячи световых лет от Земли.

Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope

Фото сделано космическим телескопом Hubble — совместным проектом NASA и Европейского космического агентства.

Это фейерверк, огни которого в замедленном темпе вспыхивают в небе уже в течение двухсот лет и никогда не гаснут, говорится в описании к снимку. Облака магния светятся синим, нитеобразные скопления азота — красным, а через космическую пыль проникают белые ультрафиолетовые лучи, сообщает ShareAmerica.
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Тэги: двойная звезда NASA космос

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